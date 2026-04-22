Han pasado 34 años de las explosiones en el barrio de Analco, en el primer cuadro de Guadalajara. Un episodio que marcó un antes y un después en la Perla Tapatía. Este miércoles la fecha fue recordada por los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio. La directora de la corporación, Jenny de La Torre, mencionó que durante la emergencia se unieron los uniformados y los civiles para apoyar a los afectados por las explosiones.
“Cada año los recordamos; lamentablemente perdieron la vida en las explosiones del 22 de abril, ya son 34 años de la pérdida de nuestros compañeros, pero a pesar de que ya no estén con nosotros, siempre lo recordaremos con este tipo de ceremonia. Ahora ya se les pide más reglas estrictas y el cumplimiento de las mismas. Sí han cambiado las cosas, ya han mejorado, pero todavía muchísimo por mejorar”.
La Coordinadora de Protección Civil en Guadalajara pidió a los ciudadanos, comerciantes y empresarios cumplir con las medidas de seguridad mínimas, para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la del 22 de abril de 1992. (Por Gustavo Cárdenas)
Recuerdan el 22 de abril en Protección Civil Guadalajara
Han pasado 34 años de las explosiones en el barrio de Analco, en el primer cuadro de Guadalajara. Un episodio que marcó un antes y un después en la Perla Tapatía. Este miércoles la fecha fue recordada por los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio. La directora de la corporación, Jenny de La Torre, mencionó que durante la emergencia se unieron los uniformados y los civiles para apoyar a los afectados por las explosiones.