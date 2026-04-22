Han pasado 34 años de las explosiones en el barrio de Analco, en el primer cuadro de Guadalajara. Un episodio que marcó un antes y un después en la Perla Tapatía. Este miércoles la fecha fue recordada por los elementos de Protección Civil y Bomberos del municipio. La directora de la corporación, Jenny de La Torre, mencionó que durante la emergencia se unieron los uniformados y los civiles para apoyar a los afectados por las explosiones.

“Cada año los recordamos; lamentablemente perdieron la vida en las explosiones del 22 de abril, ya son 34 años de la pérdida de nuestros compañeros, pero a pesar de que ya no estén con nosotros, siempre lo recordaremos con este tipo de ceremonia. Ahora ya se les pide más reglas estrictas y el cumplimiento de las mismas. Sí han cambiado las cosas, ya han mejorado, pero todavía muchísimo por mejorar”.

La Coordinadora de Protección Civil en Guadalajara pidió a los ciudadanos, comerciantes y empresarios cumplir con las medidas de seguridad mínimas, para que no vuelva a ocurrir una tragedia como la del 22 de abril de 1992. (Por Gustavo Cárdenas)