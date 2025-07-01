A pesar del incremento de cinco casos de sarampión registrado entre las semanas epidemiológicas 13 y 14, correspondientes a Semana Santa y Pascua, actualmente no se reportan contagios en escuelas de educación básica en Jalisco, informó el titular de la Secretaría de Educación estatal, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Ahorita no tenemos ni una sola escuela porque las que cumplieron sus 14 días lo hicieron en el periodo vacacional, y estuvimos muy atentos cuando se abren las escuelas de nuevo, y nos hemos dado cuenta de que funcionó la estrategia; en este momento no están presentándose casos en escuelas”.

Flores Miramontes subrayó que la vacunación es clave para mantener en cero los contagios en las aulas y señaló que se mantiene un monitoreo constante en coordinación con la Secretaría de Salud Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)