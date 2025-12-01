Policías de Tlaquepaque aseguraron un tractocamión con parte de una carga robada, tras el reporte del hurto de una camioneta de cinco toneladas que transportaba mercancía de la marca Huawei.

La unidad fue localizada aparentemente abandonada y con las puertas abiertas en los cruces de Las Vías y Simón Sánchez, en la colonia Solidaridad.

Dentro de la caja, que trasladaba veinte toneladas de antenas, los oficiales recuperaron tres dispositivos. Cada uno tiene un valor aproximado de veinte mil dólares, por lo que el aseguramiento supera el millón de pesos.

El tractocamión y la mercancía fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que continuará las investigaciones. (Por Edgar Flores Maciel)