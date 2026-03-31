Para reducir los riesgos de incendio en el Bosque de La Primavera, el cual se encuentra en su punto de mayor fragilidad por el estiaje, el operativo de vigilancia durante este periodo vacacional de Semana Santa y Pascua centra mayormente su atención en los ingresos, explica el coordinador del OPD, Francisco Vázquez Sánchez.

“Consiste en una revisión en todos los puntos de acceso, evitando que la gente ingrese con cualquier elemento que pueda consistir una chispa de inicio, asadores, cerillos, fuego, que hagan fogatas. Que no ingresen vidrio, no ingresen bebidas alcohólicas, tratar de salvaguardar que no inmgrese esto al bosqu3e para disminuir los riesgos”.

Se trata de que la visita sea segura para el Bosque de la Primavera y los paseantes, por lo que mantienen vigilancia permanente y rondines. Además de los ingresos, supervisan también el retiro de las personas. (Por Gricelda Torres Zambrano)