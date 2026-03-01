Dos motociclistas murieron la mañana de este martes en accidentes viales ocurridos en los municipios de El Salto y Tlaquepaque.

El primer caso se registró sobre la carretera a El Verde, casi en su cruce con la carretera a Chapala, donde un joven de aproximadamente 25 años falleció tras impactarse contra un muro de contención y posteriormente caer a un barranco de alrededor de cinco metros.

El segundo hecho ocurrió en Periférico, a la altura de la colonia Santa María Tequepexpan, en Tlaquepaque, donde un hombre de aproximadamente 30 años murió tras ser arrollado por un tráiler al circular por el cruce con la calle Santa Rosa.

En este último incidente, el conductor del vehículo de carga, de aproximadamente 35 años, fue retenido y quedó a disposición de un agente del Ministerio Público para el deslinde de responsabilidades.

El accidente generó afectaciones viales en el anillo periférico, con filas de automovilistas de hasta dos kilómetros. (Por Edgar Flores Maciel)