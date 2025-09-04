La reforma para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas no es parte de la agenda legislativa de este periodo de sesiones asegura el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

Las declaraciones del coordinador de Morena contradicen al vicecoordinador Alfonso Ramírez Cuéllar, quien afirmó el pasado 28 de agosto, que la reforma para recortar la jornada laboral de 40 horas se aprobaría este periodo de sesiones, que inició el 1 de septiembre.