A partir de este 1 de mayo, pagar con tarjeta o vales en México es más barato, debido a la reducción de comisiones bancarias que esta semana anunció el gobierno federal, luego de un acuerdo con las empresas participantes en estas operaciones.

Esta medida busca proteger el bolsillo de las familias mexicanas ante la volatilidad de los precios internacionales del petróleo y fomentar el uso de pagos digitales.

El pasado 27 de abril, el gobierno federal firmó un acuerdo con la Asociación de Bancos de México y empresas de vales, para eliminar 80 por ciento de la comisión conocida como “cuota de intercambio”.

El objetivo es que las estaciones de servicio, al pagar menos al banco, trasladen ese beneficio directamente al precio de los combustibles.