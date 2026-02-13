El Consejo General del Instituto Electoral de Jalisco determinó que la solicitud de referéndum contra el aumento a la tarifa del transporte público, presentada por el Congreso del Estado, cumplió con los requisitos formales para iniciar el proceso correspondiente.

En consecuencia, el expediente será remitido al Consejo Estatal de Participación Ciudadana, instancia facultada para pronunciarse sobre la procedencia del mecanismo.

Corresponderá a este Consejo analizar el fondo de la solicitud y determinar si el referéndum es viable.

De declararse procedente, el dictamen deberá acompañarse de la suficiencia presupuestal que emita la Secretaría de Hacienda para su eventual realización.

En ese escenario, el Instituto Electoral sería responsable de la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados del ejercicio, además de emitir la convocatoria correspondiente al menos 30 días naturales antes de la consulta. (Por Marck Hernández)