El tapatío Diego Villalobos de 20 años tuvo una actuación brillante este viernes en la Copa del Mundo de Natación Artística en Medellín, Colombia, al ganar la medalla de plata en la prueba de Solo Técnico.

Al presentar su rutina, acumuló un total de 207.1000 puntos, mismos que le otorgaron la presea de segundo lugar, solo por detrás del británico Ranjuo Tomblin con el oro.

El kazajo Viktor Druzin se quedó con el bronce. (Por Martín Navarro Vásquez)