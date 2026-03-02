La reforma constitucional que reduce la jornada laboral a 40 horas semanales fue aprobada por 24 congresos estatales y será promulgada este martes en el Diario Oficial de la Federación, informa el secretario del Trabajo, Marath Bolaños.

El funcionario señaló que, tras el aval del Congreso de la Unión y la mayoría de las legislaturas locales, iniciará la armonización de la Ley Federal del Trabajo con la Constitución para aplicar una reducción gradual hasta 2030.

Aseguró que el acuerdo con el sector empresarial busca evitar afectaciones a derechos laborales y estimó que la medida beneficiará a cerca del 64 por ciento de los trabajadores formales del país.