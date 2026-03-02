Ponencias, charlas y reconocimientos, una serie de actividades que planea el Gobierno de Tlajomulco de cara al 8M, Día Internacional de la Mujer.

Regidoras y directoras participarán en lo que han definido como la autonomía de las mujeres en el municipio, así lo explicó Mayela Rodríguez, la directora del Instituto Municipal de las Mujeres.

“Vienen magistradas para darnos ahora sí, que una sacudida de emociones sobre esto que les mencionaba, lo que es la lucha de alzar la voz como mujer y sobre todo las brechas de desigualdad que todavía existen, pero que pues estamos haciendo políticas públicas para lograr deshacer, y sobre todo llegar a lograr esa igualdad sustantiva que tanto queremos en el municipio”.

Según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Tlajomulco de Zúñiga cerró el 2025 entre los municipios con más violencia de género y feminicidios a nivel nacional. (Por Gustavo Cárdenas)