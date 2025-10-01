La Secretaría de Salud Jalisco intensificó el Operativo Panteones 2025 para evitar contagios de dengue durante las visitas a los cementerios por el Día de Muertos.

Más de 500 brigadistas trabajan junto con autoridades municipales en control larvario, eliminación de criaderos y fumigación en el 85 por ciento de los panteones, con la meta de cubrir el 100 por ciento esta semana.

Miguel Ángel Becerra, responsable estatal del programa contra el dengue, pidió a la población evitar llevar agua en floreros y acudir con ropa de manga larga y repelente.

El operativo forma parte de la estrategia “En Equipo contra el Dengue”, que ha permitido reducir en 93 por ciento los casos respecto al año pasado.