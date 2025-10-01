Jalisco afina su preparación para recibir la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el objetivo de consolidarse como la “sede más mexicana”.

Durante la presentación oficial en la Ciudad de México, la secretaria de Turismo, Michelle Fridman, estimó la llegada de 3 millones de visitantes, un aumento del 10 por ciento en el flujo turístico.

Destacó que el estado cuenta con 12 pueblos mágicos, costas y 27 nuevas rutas aéreas.

El gobernador Pablo Lemus anunció una inversión de 12 mil millones de pesos para modernizar el acceso al Aeropuerto de Guadalajara y mejorar la movilidad hacia el Estadio Akron y el Centro Histórico, donde se instalará el FIFA Fan Fest.

También se presentaron como embajadores deportivos Alejandra Orozco, Carlos Salcido, Ramón Morales y Fernando Quirarte.