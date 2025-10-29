Con el propósito de fortalecer la colaboración interinstitucional y mejorar la atención a las víctimas del delito, la Fiscalía del Estado de Jalisco sostuvo una reunión de trabajo con la delegación estatal de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante el encuentro, los titulares de ambas dependencias analizaron mecanismos de coordinación para agilizar las investigaciones y ofrecer una respuesta más eficaz a la ciudadanía. El objetivo, subrayaron, es que la atención a los casos sea oportuna, profesional y con resultados concretos.

La reunión fue encabezada por el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, y el fiscal federal, Juan Víctor Manuel Guajardo Sosa, quienes estuvieron acompañados de vicefiscales y fiscales en jefe de ambas instituciones.

Las autoridades acordaron mantener reuniones periódicas como parte de una agenda conjunta de trabajo, en cumplimiento de la exigencia social de justicia y del compromiso de perfeccionar los procesos de procuración en Jalisco. (Por Edgar Flores Maciel)