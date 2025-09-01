La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jalisco hizo un llamado urgente a los gobiernos federal y estatal para evitar que se repitan los bloqueos carreteros registrados recientemente en el estado, los cuales generaron afectaciones económicas y logísticas significativas.

El organismo empresarial reconoció la legitimidad de las demandas del sector agrícola, pero subrayó la necesidad de garantizar el libre tránsito para no poner en riesgo la actividad económica, el empleo y la competitividad de Jalisco.

Coparmex informó que diversas empresas afiliadas reportaron retrasos en la llegada de materias primas, ausentismo laboral y problemas en el transporte de carga y personal, lo que impactó directamente en la productividad de los sectores industrial, comercial y de servicios, además de afectar al turismo.

El organismo exhortó al Gobierno Federal a atender de inmediato las demandas del campo mediante el diálogo, y pidió al Gobierno de Jalisco reforzar las acciones de coordinación y prevención para proteger a las empresas locales y mantener la movilidad en las principales rutas del estado. (Por Edgar Flores Maciel)