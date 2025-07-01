Autoridades de Tampico reforzaron el blindaje sanitario contra el gusano barrenador luego de confirmarse el primer caso en un caballo en la zona sur de Tamaulipas.

En Altamira se detectó un segundo caso, ya controlado, en un ejido cercano al río Tamesí.

Las acciones preventivas incluyen desparasitación de perros callejeros en colonias ribereñas y la colocación de trampas para la mosca en ríos.

El próximo lunes se atenderán cuarenta caballos más en Tampico.