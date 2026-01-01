Un incendio, presuntamente originado por una falla eléctrica, consumió tres vehículos pesados dentro de una cementera ubicada en Periférico Sur y avenida Adolf Horn, en la colonia Toluquilla del municipio de Tlaquepaque.

Los primeros reportes a Bomberos Municipales indicaban un fuego parcial en un “trompo” mezclador de concreto, pero las llamas se extendieron rápidamente hacia maquinaria cercana.

Al llegar, los bomberos encontraron tres trompos revolvedores completamente calcinados y trabajaron en su extinción mediante varias motobombas.

El incendio, registrado en el área de taller, no dejó personas lesionadas.

Los daños materiales fueron estimados de manera preliminar en más de 1 millón 500 mil pesos.

Debido a la magnitud del siniestro, la corporación informó que el caso amerita una clausura temporal del establecimiento.

Las autoridades realizarán una inspección minuciosa para determinar si la cementera operaba conforme a los protocolos de seguridad requeridos. (Por Edgar Flores Maciel)