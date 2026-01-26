El Gobierno de Jalisco, en coordinación con municipios y autoridades federales, anunció el reforzamiento de medidas para contener el brote de sarampión que mantiene a la entidad en el primer lugar nacional de contagios en lo que va de 2026. Al respecto habla Héctor Raúl Pérez, titular de Salud Jalisco.

“En Jalisco hemos tenido la confirmación de mil 275 casos en 38 municipios, se tienen 324 casos activos, la mayoría en Zona Metropolitana de Guadalajara”.

Como parte de la estrategia, se realizarán acciones preventivas en municipios con menor incidencia para evitar la propagación del brote a zonas no afectadas. (Por Edgar Flores Maciel)