La dirigencia de Morena en Jalisco dio a conocer el calendario de actividades del plan alternativo de movilidad, como respuesta al incremento en la tarifa del transporte público, que pasará de 9 a 14 pesos a partir del próximo 1 de abril. Es voz de la presidenta de Morena Jalisco, Érika Pérez.

“Por eso estamos desarrollando mesas de trabajo para construir este plan alternativo de movilidad, con una convocatoria firme y seria en la que participen autoridades municipales, regidores, especialistas, académicos, sociedad civil, colectivos y sobre todo, la gente que todos los días usa el transporte público”.

De acuerdo con la dirigencia estatal, las actividades iniciaron este lunes y se desarrollarán durante los próximos días en distintos municipios, entre ellos Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara. (Por Marck Hernández)