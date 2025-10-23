Atención choferes de plataforma, tras la reunión de este lunes entre líderes y representantes de taxis ejecutivos con el secretario de movilidad de Jalisco, Diego Monraz, se informó que se reforzarán los operativos de supervisión y vigilancia a los vehículos que den servicio principalmente en centrales camioneras, zonas comerciales y en el Aeropuerto de Guadalajara, así lo detalló Carlos Soto, vocero de UBER quien participó en la reunión.

“Se van a revisar y se van a retirar de la circulación placas foráneas, carros de modelo atrasado que estén registrados en plataforma, servicios privados que lleven algún cobro, lo que se conoce como servicio ejecutivo. Se van a estar revisando cuentas falsas de operadores que no estén en norma, que sean apócrifas, también van a ser retirados de la vía. Se van a estar revisando también vidrios muy polarizados, y vidrios y puertas bloqueadas, eso es prácticamente lo que se va a estar revisando estos operativos”.

Los operativos de revisión y verificación de taxis ejecutivos ya están en marcha, se intensificarán de cara al Mundial de futbol. (Por Gustavo Cárdenas)