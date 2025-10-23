Atención choferes de plataforma, tras la reunión de este lunes entre líderes y representantes de taxis ejecutivos con el secretario de movilidad de Jalisco, Diego Monraz, se informó que se reforzarán los operativos de supervisión y vigilancia a los vehículos que den servicio principalmente en centrales camioneras, zonas comerciales y en el Aeropuerto de Guadalajara, así lo detalló Carlos Soto, vocero de UBER quien participó en la reunión.
“Se van a revisar y se van a retirar de la circulación placas foráneas, carros de modelo atrasado que estén registrados en plataforma, servicios privados que lleven algún cobro, lo que se conoce como servicio ejecutivo. Se van a estar revisando cuentas falsas de operadores que no estén en norma, que sean apócrifas, también van a ser retirados de la vía. Se van a estar revisando también vidrios muy polarizados, y vidrios y puertas bloqueadas, eso es prácticamente lo que se va a estar revisando estos operativos”.
Los operativos de revisión y verificación de taxis ejecutivos ya están en marcha, se intensificarán de cara al Mundial de futbol. (Por Gustavo Cárdenas)
Refuerzan operativos contra taxis de plataforma irregulares en Jalisco
Atención choferes de plataforma, tras la reunión de este lunes entre líderes y representantes de taxis ejecutivos con el secretario de movilidad de Jalisco, Diego Monraz, se informó que se reforzarán los operativos de supervisión y vigilancia a los vehículos que den servicio principalmente en centrales camioneras, zonas comerciales y en el Aeropuerto de Guadalajara, así lo detalló Carlos Soto, vocero de UBER quien participó en la reunión.