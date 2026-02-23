Durante la conferencia matutina, autoridades federales informaron que se reforzó la seguridad en Jalisco tras el operativo del domingo contra Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, con el objetivo de evitar nuevos bloqueos y hechos violentos.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, detalló que comenzaron a llegar más elementos y que este lunes se completará el despliegue hasta alcanzar 2 mil 500 efectivos adicionales, que se sumarán a los cerca de siete mil ya presentes en la entidad.

También se enviaron tres aeronaves de la Fuerza Aérea para realizar vigilancia aérea y generar un efecto disuasivo contra la delincuencia organizada.

El general reconoció la labor del personal militar y afirmó que la operación cumplió su misión.