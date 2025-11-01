Elementos militares reforzarán la vigilancia en Tonalá, confirma el alcalde Sergio Chávez, previo a la reunión que esta mañana los ediles de la zona metropolitana de Guadalajara sostuvieron con el gobernador Pablo Lemus en Casa Jalisco.

“En el caso de Tonalá me acaba de informar la zona militar que estará mandando tropas para el municipio de Tonalá para poder hacer equipo y poder seguir garantizando la seguridad de los ciudadanos”.

El alcalde de Tonalá confirma que este lunes las recaudadoras municipales abrieron sus puertas y que el servicio de recolección de basura se reanudó desde las siete de la mañana. Salieron el 100 por ciento de las rutas. La falta de transporte ha retrasado la incorporación de personal a servicios generales, por lo que pide paciencia a los ciudadanos. (Por Gricelda Torres Zambrano)