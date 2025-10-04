La comisionada presidencial del Organismo de Cuenca Lerma–Santiago, Claudia Gómez Godoy, informó que se busca un acuerdo con las empresas ubicadas en la zona del Río Santiago para evitar descargas de aguas residuales o garantizar que éstas sean previamente tratadas.

La comisionada asegura que han incrementado las acciones de supervisión y han sancionado empresas.

“Hemos incrementado las acciones de inspección y vigilancia y sí tenemos ya sancionadas por lo menos seis empresas en Santiago y en el Lerma también tenemos sancionadas y las sanciones van desde la clausura temporal hasta acciones que tienen que ver con remediación. Sí vamos a incrementar eso”.

Gómez Godoy explicó que las labores de restauración del río contemplan retirar residuos como basura y lirio, recuperar cauces y riberas, así como emprender acciones de reforestación.

Con estas medidas, dijo, se busca avanzar en la recuperación ambiental de una de las principales cuencas del occidente del país. (Por Marck Hernández)