El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un nuevo mensaje a Hamás al advertir que no permitirá retrasos que pongan en riesgo el acuerdo de paz en Gaza.

El Mandatario agradeció a Israel por suspender temporalmente los bombardeos para facilitar la liberación de rehenes y avanzar en las negociaciones, pero exigió rapidez al grupo palestino.

Trump reiteró que no aceptará ningún escenario en el que Gaza vuelva a representar una amenaza para la estabilidad regional.