El Gobierno de Jalisco reforzó la campaña de vacunación antirrábica y esterilización para perros y gatos, con módulos instalados en el parque canino Altamira, el Centro de Guadalajara y las instalaciones del OPD Servicios de Salud Jalisco.

Las jornadas, que iniciaron este día y se extenderán durante las próximas semanas, buscan alcanzar la meta de un millón de vacunas aplicadas, en contraste con las poco más de 500 mil registradas en 2025.

Andrea Blanco Calderón, coordinadora de Desarrollo Social del gobierno de Jalisco, destacó la importancia de la jornada de vacunación.

“La vacunación antirrábica que se aplica a perros y gatos en Jalisco es una experiencia exitosa. En el mes de enero de este año se cumplieron 31 años de no tener un caso de rabia transmitida por perros en nuestra entidad, 31 años, esto es gracias al esfuerzo de las autoridades pero también, de todas las personas que tienen algún perrito o algún gatito en casa”.

Uno de los puntos de atención se ubica en el parque Altamira, sobre avenida Patria, en Zapopan, donde los servicios se brindan de manera gratuita, al igual que en el resto de los módulos. (Por Edgar Flores Maciel)