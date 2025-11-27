La Presidenta, Claudia Sheinbaum, aseguró que no hay razón de las organizaciones de campesinos y transportistas para bloquear carreteras del país, ya que se les han atendido sus demandas, hay diálogo, apertura y se han buscado soluciones en la medida de lo posible.

Explicó que, desde noviembre pasado, se instaló una mesa de diálogo con productores y transportistas en la que participan la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Detalló que las organizaciones campesinas piden un mejor precio para el grano, el cual se desplomó debido a una sobreproducción a nivel internacional.

La Mandataria reconoció que algunas personas tienen relación con algunos partidos políticos de oposición y son los que están movilizándose.