Autoridades de la Zona Metropolitana de Guadalajara desplegarán un operativo especial de seguridad y respuesta durante la Feria Internacional del Libro, que se realizará hasta el 7 de diciembre en Expo Guadalajara.

El centro de videovigilancia encabezará el monitoreo permanente mediante cámaras instaladas dentro y en las inmediaciones del recinto, con especial atención en Avenida Mariano Otero.

El Gobierno estatal informó que se instalará un Centro de Mando al interior de la FIL para atender emergencias en tiempo real.

El operativo se coordinará con autoridades estatales, municipales, universitarias y seguridad privada del evento.