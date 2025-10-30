Es una pésima tradición, pero existe: los ataques contra las unidades de transporte público en la Zona Metropolitana de Guadalajara cada Halloween, cada año. El secretario estatal, Diego Monraz, dijo que tienen identificados los tramos y las colonias en donde arrojan huevos, palos, piedras y otros objetos contra los camiones urbanos.

“Tan activo de regreso a sus casas después de trabajar que tengan servicio de transporte público, si hay zonas muy específicas de la ciudad donde particularmente ocurren estas situaciones que no deberían suceder, que aunque sean pocas acaban afectando a muchas personas y curiosamente son vecinos de la zona no. Que un huevazo una pedrada, con el afán de hacer alguna vagancia un acto de vandalismo causan afectaciones a miles de personas”.

La Secretaría de Transporte pedirá a los policías municipales vigilar los derroteros del transporte público para evitar el vandalismo. (Por Gustavo Cárdenas)