Antonio Herrera Pérez, conocido como Junior H, cantautor de corridos, será sancionado con una multa de 33 mil pesos luego de interpretar música alusiva al narcotráfico y así cometer apología del delito, confirmó el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie.

“Se procedió el día de ayer, levantándose la multa tanto al palenque y lo que es al representante del grupo. Definitivamente queda vetado este grupo para volver a tocar en Zapopan. Nos lo presentaron todo, muchas veces hay una buena voluntad del palenque, pues nos ha tocado tratar con ellos y hay buena voluntad y lo entienden perfectamente pero se caldean los ánimos y caen en un error”.

Junior H habría cometido apología del delito durante un concierto en el palenque de las Fiestas de Octubre. (Por Gustavo Cárdenas)