El problema es el uso de suelo.

Tras la denuncia por la posible clausura del refugio animal ‘Buenos Chicos’, el Ayuntamiento de Zapopan detalló, mediante un comunicado, que la zona donde se localiza el sitio el uso de suelo es de impacto barrial y el giro del refugio requiere un uso distrital.

Ante ello el Gobierno Municipal detalló que apoyarán a propietarios y encargados hacer los ajustes normativos, el procedimiento corresponde y solicitud formal para que el refugio opere sin inconvenientes.

Mientras el proceso ocurre, el refugio podrá operar sin interrupciones o visitas de la dirección de Inspección y Vigilancia hasta que el refugio se encuentre en regla según lo acordado. (Por Gustavo Cárdena)