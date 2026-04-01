En una medida que ya es duramente criticada a nivel internacional, las autoridades de Nueva York anunciaron que en los días de partido del Mundial 2026, el boleto del tren costará 150 dólares, ida y vuelta desde Manhattan. Actualmente el costo es de 12.90 dólares. Esperan 40 mil personas en el transporte en los 8 juegos que tendrá el Met Life Stadium incluida la final del Mundial para el 19 de julio. Jugarán en ese escenario selecciones como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra.

Cabe mencionar que otras ciudades como Los Ángeles dieron a conocer que mantendrán la tarifa de 1.75 dólares. (Por Martín Navarro Vásquez)