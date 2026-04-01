En una medida que ya es duramente criticada a nivel internacional, las autoridades de Nueva York anunciaron que en los días de partido del Mundial 2026, el boleto del tren costará 150 dólares, ida y vuelta desde Manhattan. Actualmente el costo es de 12.90 dólares. Esperan 40 mil personas en el transporte en los 8 juegos que tendrá el Met Life Stadium incluida la final del Mundial para el 19 de julio. Jugarán en ese escenario selecciones como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra.
Cabe mencionar que otras ciudades como Los Ángeles dieron a conocer que mantendrán la tarifa de 1.75 dólares. (Por Martín Navarro Vásquez)
¡En 150 dólares! Subirán precio de tren en Nueva York por el Mundial
En una medida que ya es duramente criticada a nivel internacional, las autoridades de Nueva York anunciaron que en los días de partido del Mundial 2026, el boleto del tren costará 150 dólares, ida y vuelta desde Manhattan. Actualmente el costo es de 12.90 dólares. Esperan 40 mil personas en el transporte en los 8 juegos que tendrá el Met Life Stadium incluida la final del Mundial para el 19 de julio. Jugarán en ese escenario selecciones como Brasil, Francia, Alemania e Inglaterra.