Tras la denuncia por la posible clausura del refugio animal ‘Buenos Chicos’, el ayuntamiento de Zapopan parece que entró en razón, ante el riesgo que correrían casi 250 perritos. Fabiola Ávila, encargada del lugar detalló para Notisistema que este viernes sostuvo una

reunión con el ayuntamiento para solucionar el problema de la clausura.

“Hola qué tal, pues al parecer ya se va a arreglar todo Lo de la licencia y estamos hablando con los de dirección y pues se va a arreglar de la mejor manera pues”.

En el refugio ‘Buenos Chicos’ viven 240 perritos de los cuales 30 requieren tratos especiales. (Por Gustavo Cárdenas)