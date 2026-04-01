Negar la existencia de desapariciones en México lejos de acabar con el problema lo maximiza y por ello, la vicecoordinadora de los diputados del PAN, Noemí Luna, hace un llamado al Gobierno Federal a reconocer la crisis que estamos viviendo.

“Y en apenas 18 meses de Claudia Sheinbaum, ya suman 17 mil 868. La tendencia es clara, y de continuar así, el actual sexenio podría cerrar con más de 70 mil casos. Sin embargo, lo más preocupante no sólo es el crecimiento, sino la respuesta institucional, que en lugar de reconocer la magnitud del problema, el actual gobierno de Claudia Sheinbaum ha optado por minimizarlo”.

Por ello, y de cara al informe del comité de la ONU contra las desapariciones, la legisladora pide aceptar la ayuda internacional y reconocer que existe un problema muy grave. (Por Arturo García Caudillo)