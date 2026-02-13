Una denuncia penal de la Profepa y las críticas en redes sociales, fueron suficientes para que la regidora por Movimiento Ciudadano en Ocotlán, Silvia Iliana Villaruel, abandonara su cargo en el ayuntamiento.

Esto tras viralizarse videos y fotografías en posesión de un mono araña, ejemplar de una especie en peligro en extinción y protegida en México.

El anuncio de separarse del cargo como regidora lo hizo en una publicación en redes sociales, señalando y admitiendo que fue un error el interactuar con el mono araña, que ya declaró ante las autoridades y que proporcionó toda la información para esclarecer el hecho.

Incluso la Profepa detalló que al momento de entrevistarse con la regidora emcista, Silvia Iliana, respondió que el animal no era suyo, sin embargo salieron a la luz múltiples imágenes y videos con el mono araña, lo que ha generado especulación sobre si es realmente la dueña del ejemplar.

Cabe señalar que según el código penal federal, tener un animal en peligro de extinción se castiga hasta con cárcel. (Por Gustavo Cárdenas)