Se llegó la fecha marcada en el calendario: este lunes 12 de enero regresaron a las aulas 2 millones 500 mil estudiantes de preescolar, primarias y secundarias de todo Jalisco.

Leticia y Maricarmen, ambas madres de familia cuentan que ya era justa y necesaria la vuelta a las clases, entre niños enfadados por vacaciones y las tareas en casa que se acumularon.

“Sí ya, ya les hacía falta, les urgía. Ya es como una costumbre ¿no?, como que ya ellos de hecho tres, cuatro días antes ya estaban como levantándose a las 6:00, de hecho, se levantan diez a las 6:00″.

“Feliz, pero también cansada por la levantada temprano”.

El regreso a clases para esta segunda parte del calendario escolar 2025-2026 se da en medio de bajas temperaturas, donde las mañanas en la Zona Metropolitana de Guadalajara están entre los diez y los 12 grados Centígrados. (Por Gustavo Cárdenas)