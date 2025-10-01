El Gobierno de Jalisco reportó que 2025 cerró como el año con mayores daños por lluvias en la entidad, incluso por encima de 2023, cuando impactó el huracán “Lidia”.

Las afectaciones suman 147 millones 208 mil pesos, de los cuales más de 86 millones corresponden a infraestructura.

La Secretaría de Asistencia Social señaló que los mayores costos se concentraron en obras dañadas como puentes y con 12 municipios con afectaciones.

Por cierto, el Fondo de Desastres de la entidad presenta un déficit superior a 83 millones de pesos, que deberá cubrirse con gestiones ante la Hacienda estatal.