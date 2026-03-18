Asegura el diputado de Morena, Luis Morales, que él ganó su lugar como plurinominal en la tómbola de Morena, pero le jugaron chueco para meter como titular al actor Sergio Mayer.

“Sí, sí, estuve consciente. Era mío el cargo, pero no se pudo. Soy un error del sistema. —¿Por qué error del sistema? —No, porque, pues ya no, ya no tiene caso. A la mera hora, dicen, fírmale aquí, ¿pero por qué? Pues tú fírmale porque te vienes a inscribir, pero me habían puesto como suplente y yo había sido propietario”.

Morales López, de origen humilde, explica que fue electo como diputado plurinominal en la tómbola de Morena, pero al momento de la inscripción quienes estaban a cargo lo anotaron como suplente, en el momento no supo reaccionar y tuvo que conformarse. Hay que recordar que Mayer dejó la curul por espacio de tres semanas para participar en la Casa de los Famosos de Telemundo, donde resultó ser el primer expulsado. (Por Arturo García Caudillo)