¡Por fin!. Este miércoles y casi a 12 meses de ser cerrado por trabajos de restauración, fue entregado y reabierto el Parque de la Revolución en Guadalajara. Juan Carlos Arauz, director municipal de obras públicas detalló que renovaron las bancas, luminarias, suelos, áreas recreativas, y mosaicos, respetando el diseño original de los hermanos Barragán.

“Modernizamos todo el sistema eléctrico con 119 luminarias, llevándolo hasta el subsuelo para que podamos disfrutar de una vista limpia sin cables. Conservamos sus elementos arquitectónicos característicos como son sus elementos, fuentes kioscos, bancas, paraguas, refresquería y zona lúdica. Creemos que este parte de la revolución sea un verdadero sendero, seguro, un lugar iluminado y vigilado permanentemente para que nuestras niñas y niños, jueguen tranquilos”.

El ayuntamiento de Guadalajara invirtió poco más de 20 millones de pesos en la restauración del también conocido Parque Rojo. (Por Gustavo Cárdenas)