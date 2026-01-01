Autoridades estatales y municipales realizaron este miércoles la reinauguración de la Plaza Liberación tras su remodelación, uno de los tres espacios públicos intervenidos en el Centro de Guadalajara como parte de los preparativos rumbo al Mundial 2026.

Los trabajos tienen como objetivo principal el reforzamiento del concreto e incluyen la instalación de cableado oculto, la eliminación de la calle Degollado en el tramo comprendido entre el andador Morelos y la calle Hidalgo, así como la reconfiguración de las fuentes, que ahora contarán con chorros distintos a los tradicionales.

La apertura estuvo encabezada por el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, y la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo. Durante el acto, el mandatario estatal reconoció que aún están pendientes las remodelaciones de la Plaza Fundadores y la Plaza Tapatía. La inversión estimada para las tres intervenciones asciende a alrededor de doscientos millones de pesos. (Por Edgar Flores Maciel)