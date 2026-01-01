Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 habilitaron desde este 14 de enero y hasta el 18 de marzo el registro para aficionados interesados en participar en el sorteo que otorgará turnos de compra de boletos.

El proceso, disponible en Tickets.LA28.org, permitirá acceder a entradas cuyo precio inicial será de 28 dólares.

Los horarios de compra se asignarán aleatoriamente para las fases de venta, la primera del 9 al 19 de abril; residentes locales tendrán una preventa del 2 al 6 de abril.

Las entradas para los Juegos Paralímpicos se ofrecerán en 2027.

El comité organizador adelantó que LA28 contará con más de un millón de boletos al precio base y un tercio por debajo de 100 dólares.

El director Reynold Hoover destacó que asistir a la justa es “presenciar la historia” y celebrar la unidad a través del deporte.