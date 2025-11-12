En el marco del Día Internacional para Prevenir y Combatir la Delincuencia Organizada, la asociación civil “Reinserta” advirtió que entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes en México están en riesgo de ser reclutados por grupos criminales.

Los estados con mayor incidencia son Chihuahua, Baja California, Colima, Estado de México y la Ciudad de México.

Según su cofundadora, Saskia Niño de Rivera, el crimen utiliza a menores como halcones, sicarios o extorsionadores, aprovechando el abandono y la falta de oportunidades.

Pidió tipificar el reclutamiento infantil como delito y crear programas estatales de prevención.

La organización alertó también que las redes sociales son hoy uno de los principales medios de captación, por lo que urgió estrategias de protección digital y atención integral a las infancias vulnerables. (Foto: @saskianino)