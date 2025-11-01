El cantautor Alexander Acha sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo, “Pa’ Encontrarnos”, una balada que fusiona el pop con elementos de mariachi, de su autoría. En entrevista con Notisistema, Acha compartió que su principal objetivo en cada composición es trascender géneros y conectar con la audiencia:

“Para mi la meta de todo lo que hago en mi carrera es sacudir tu corazón, hacerte sentir emociones intensas, apretujarte el corazón, acariciar tu corazón, ponerte la piel chinita y hacerte sentir, porque eso es lo que a mí me gusta de la música”.

El lanzamiento de “Pa’ Encontrarnos” es el preámbulo de su nuevo material discográfico, el cual, estará disponible en 2026. Sin embargo, Alexander Acha anticipó que realizará una gira de conciertos por México en los primeros meses del próximo año. (Por Katia Plascencia Muciño)