Reitera el presidente Andrés Manuel López Obrador, su total respaldo a la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, en todas las decisiones tomadas tras el asesinato de un normalista de Ayotzinapa, a manos de un policía estatal.

“Ya hay dos detenidos, está buscándose al tercero, pero no sólo eso, sino la gobernadora, y nosotros la apoyamos a la gobernadora de Guerrero, que no está sola, tomó la decisión de quitar al secretario de Seguridad y al secretario de Gobierno. Y también están solicitando que el Congreso, de conformidad con la Constitución, lleve a cabo el cambio de la fiscal estatal, porque en este gobierno no hay relaciones de complicidad con nadie. Cero corrupción y cero impunidad”.

Finalmente, señala que le solicitó a la Fiscalía General de la República llevar a cabo una investigación a fondo. (Por Arturo García Caudillo)