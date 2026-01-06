Por tercer día consecutivo, la presidenta Claudia Sheinbaum defendió al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y la política exterior mexicana, reiterando que está en contra de la intervención.

“Es muy importante incluso para la, toda la digamos propaganda que ha habido contra Venezuela o para aquellos que no están de acuerdo con el régimen de Maduro o del Chavismo en Venezuela. Es una cosa, y otra cosa es que una potencia, un país, utilice la fuerza para llevarse a un presidente. Eso no podemos estar de acuerdo nunca, incluso la derecha aquí, que anda buscando también sus referencias internacionales o su apoyo internacional. Es un asunto de soberanía del pueblo de Venezuela, como lo es de México o como lo es de cualquier país del mundo. No puede aprobarse eso”.

La política exterior de México, añadió, ha sido ejemplar, un poco menos con los gobiernos panistas, pero incluso durante las presidencias del PRI, y está expresada en la Constitución. (Por Arturo García Caudillo)