Un hombre en situación de calle, de aproximadamente 65 años, sufrió lesiones graves la noche de este lunes al ser atropellado en avenida Agustín Yáñez, a la altura de Mariano Otero, en Guadalajara.

De acuerdo con el reporte, el peatón cruzó la vialidad sin precaución y fue impactado por una camioneta de alta gama.

El conductor señaló que no pudo frenar, pues el hombre apareció de manera repentina en la intersección. Tras el impacto, la víctima fue proyectada contra el parabrisas y cayó en el camellón.

Paramédicos de Cruz Verde Guadalajara atendieron al lesionado, quien presentaba fractura de brazo y traumatismo craneoencefálico, por lo que fue trasladado en estado regular a un puesto de socorros.

Aunque algunos testigos acusaron al automovilista de haberse pasado un semáforo en rojo, las autoridades aclararon que el crucero no cuenta con un semáforo de alto total para el flujo principal. (Por Edgar Flores Maciel)