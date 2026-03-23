El derrame de petróleo en las costas de Veracruz y Tabasco no fue ocasionado por Pemex, reiteró la presidenta Claudia Sheinbaum.

“No es derrame de Pemex, pero Pemex está haciendo todo para la limpieza del océano y de las playas. Entonces están trabajando. De hecho, vi varias notas el día de ayer, le pedí al director de Pemex que se fuera él personalmente para ver cómo la situación y ver si se requieren más recursos para avanzar todavía más en la limpieza”.

Y es que la mancha afecta a 40 comunidades y abarca al menos 230 kilómetros, aunque especialistas afirman que podrían ser hasta 600. Y cuanto al derrame que ocasionó el incendio afuera de la Refinería de Dos Bocas, agregó.

“Pudo haber tenido alguna implicación en derrame, pero en todo caso es menor. Lo principal, fue un barco de una empresa que tuvo este derrame y Pemex está ayudando ahí a limpiar. Está la Profepa, también, Semarnat”.

Y aseguró que ahí también se invertirá todo el recurso que sea necesario, explicó. (Por Arturo García Caudillo)