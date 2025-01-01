La tarifa de once pesos en el transporte público que entrará en vigor el próximo primero de abril, es insuficiente, por lo que solo agravará la calidad del servicio que ya se presta en la zona metropolitana de Guadalajara, advierte Oscar Aguayo, representante de transportistas.

“En estos momentos la tarifa está en once pesos para todo mundo, cinco pesos para los estudiantes, que también está fuera de la ley porque la ley marca que deben pagar el 50% y, para los grupos vulnerables que es de cero pesos. De esos cero pesos los transportistas recibimos 1.66 pesos, actualmente como subsidio. Lamentablemente no es suficiente lo que estamos recibiendo. Esos once pesos lo único que hacen es agravar más las malas condiciones en las que estamos prestando el servicio”.

Oscar Aguayo sostiene que el subsidio que los transportistas reciben del gobierno estatal afecta negativamente también al peribús y al macro. (Por Gricelda Torres Zambrano)