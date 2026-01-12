En el marco de la onceava conversación vía telefónica sostenida con el mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum, reitera que la soberanía nacional no es negociable.

“El pueblo de México tiene que saber, primero, que su presidenta nunca va a negociar la soberanía ni la integridad territorial, jamás; segundo, que buscamos coordinación sin subordinación, como iguales; y tercero, que esto es permanente, ya llevamos casi un año de relación con el presidente Trump y ha habido sus momentos. Entonces no es un asunto de que hoy ya, sino, es permanente la comunicación, la coordinación, la defensa del pueblo de México aquí y allá. Todo es permanente. Y si es necesario llamar a una movilización, algo, lo vamos a hacer”.

Asimismo, indica que a unas semanas de iniciar la revisión del TMEC, habrá tensiones, pero mostró confianza en que todo se resolverá favorablemente, porque hay mucha integración económica entre ambos países. (Por Arturo García Caudillo)