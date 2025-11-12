Tras reportarse que los trabajos de remediación ambiental en el vertedero de Los Laureles presentan un avance del ocho por ciento y un retraso de dos semanas, el titular de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa), Iker Frangie, informó que en el caso del vertedero de Matatlán las labores de limpieza iniciarán con maquinaria la próxima semana, a cargo de la empresa Caabsa Eagle.

“La empresa tiene que entregar los reportes y también hay supervisión en campo, de hecho ayer estuvimos ahí realizando una supervisión. Sí claro, vamos de la mano, tiene que cumplir con la Norma medioambiental, no le confiamos absolutamente nada a la empresa sí hay supervisión”.

Las autoridades estatales reiteraron que la empresa deberá concluir la remediación de ambos sitios en un plazo máximo de veinticuatro meses. En caso de incumplimiento, se aplicará la fianza establecida por trescientos cuarenta y un millones de pesos. (Por Edgar Flores Maciel)