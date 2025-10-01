El cantante Junior H acudió a la cita de la agencia del Ministerio Público convocado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social ante la carpeta de investigación por apología del delito luego de su presentación en Zapopan el pasado 28 de octubre.

Antonio ‘N’ es investigado tras cantar el tema ‘El Azul’ en el Palenque de Fiestas de Octubre, razón por la cual se dice está “vetado” en Jalisco y peligra su presentación el próximo 16 de noviembre en plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.

Tras acudir a la dependencia se continuará integrando la carpeta de investigación para que una vez que se cuente con los elementos suficientes, pueda ser judicializada.